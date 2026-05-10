خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ در پی حملات زنجیرهای مشکوک و هماهنگشده به برخی مناطق ساحلی و چندین نفتکش ایرانی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، تنشها به اوج بیسابقهای رسیده است. این حملات که منجر به خسارات و زخمی شدن تعدادی از خدمه شد، واکنش قاطع و هماهنگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت.
مقامات ارشد سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح با بیانیههای صریح و بیسابقه، رسماً پایان دوران «صبر استراتژیک» را اعلام کردند و از آغاز فاز «بازدارندگی فعال و پاسخ متقابل تهاجمی» خبر دادند. آرایش گسترده یگانهای دریایی، موشکی، پهپادی و ... در منطقه، همراه با افزایش پرواز پهپادهای شناسایی، نشاندهنده این است که انگشت ایران روی ماشه است و هرگونه اشتباه محاسباتی میتواند خلیج فارس را به جهنم آتش برای دشمنان تبدیل کند.
۱. هشدار تاریخی نیروی دریایی سپاه: از دفاع به تهاجم فراتر از دریا
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای بسیار قاطع، دقیق و بیسابقه، معادله امنیتی خلیج فارس را برای همیشه دگرگون کرد. پیام اصلی این بیانیه فراتر از اصول دفاع دریایی سنتی است:
- گسترش جغرافیای پاسخ: هرگونه تعرض به کشتیهای تجاری، نفتکشها یا شناورهای ایرانی، دیگر با پاسخ محدود دریایی مواجه نخواهد شد. پایگاههای نظامی آمریکا، مراکز فرماندهی CENTCOM، ناوهای هواپیمابر و تأسیسات کلیدی در منطقه، هدف مستقیم حملات سنگین، دقیق و چندلایه قرار خواهند گرفت.
- امنیت انرژی خط قرمز مطلق: امنیت کشتیرانی و صادرات انرژی ایران «تقسیمناپذیر» اعلام شده است. هر اختلال در زنجیره تأمین انرژی ایران با اختلال مشابه یا شدیدتر در صادرات نفت رقبا و متحدان آمریکا تلافی خواهد شد.
این بیانیه به وضوح نشان میدهد که ایران دیگر حاضر به تحمل حملات نیابتی و «بزن و در رو» نیست و آماده گسترش میدان نبرد به خشکی و پایگاههای منطقهای است.
۲. قدرت موشکی و پهپادی در وضعیت «Locked-on» کامل
سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: موشکها و پهپادهای هوافضا بر دشمن قفل شده و منتظر فرمان شلیک هستیم.
مختصات صدها هدف حیاتی ، از پایگاههای نظامی تا مراکز فرماندهی و ناوهای آمریکایی ، بارگذاری شده، پهپادهای شناسایی پیشرفته به صورت ۲۴ ساعته اطلاعات تأمین میکنند و یگانهای شلیککننده در بالاترین سطح آمادهباش هستند. تنها یک دستور نهایی از فرماندهی کل قوا کافی است.
ترکیب موشکهای هایپرسونیک فتاح، موشکهای کروز دقیق، پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ و شاهد-۲۳۸ و سیستمهای جنگ الکترونیک، نفوذ به لایههای دفاعی پیشرفته دشمن (پاتریوت، تاد و آئگیس) را بسیار آسان کرده است. این آمادگی امکان اجرای عملیات «شوک اولیه» را فراهم میکند که میتواند تعادل قوا را در ساعات اول درگیری به طور اساسی تغییر دهد.
۳. ابتکار عمل در میدان و هشدار شدید به متحدان آمریکا
سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در گفتگویی تأکید کرد:
۱. دست برتر ایران: ابتکار عمل راهبردی، تاکتیکی و اطلاعاتی هماکنون به طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی است.
۲. هزینه سنگین همراهی: هر کشوری در منطقه ، بهویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس ، که خاک، حریم هوایی، آبهای سرزمینی یا پایگاههای خود را در اختیار ارتش متجاوز آمریکا قرار دهد، به عنوان بخشی از ماشین جنگی دشمن تلقی شده و هدف مشروع، قانونی و مستقیم نیروهای مسلح ایران خواهد بود.
این هشدارها کشورهای حاشیه خلیج فارس را در برابر یک انتخاب سخت قرار داده: یا فاصلهگیری عملی از ماجراجوییهای آمریکا یا پذیرش عواقب نظامی و اقتصادی سنگین.
۴- هر تعرضی به شناورهای ما، پاسخ سنگین ایران را در پی خواهد داشت
ابراهیم رضایی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی، گفت: «از امروز خویشتنداری ما تمام شد، هر تعرضی به شناورهای ما، با پاسخ سنگین و قاطع ایران به شناورها و پایگاههای آمریکایی مواجه خواهد شد. ساعت در گذر زمان و به ضرر آمریکاییهاست. به نفعشان هست که حماقت نکنند و خود را در باتلاقی که افتادهاند، بیشتر فرو نبرند. بهترین راه، تسلیم شدن و دادن امتیاز است. باید به نظم منطقهای جدید عادت کنید.»
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ میتواند به عنوان نقطه عطفی تاریخی ثبت شود؛ روزی که ایران رسماً اعلام کرد دوران «بزن و در رو» در خلیج فارس به پایان رسیده است. با ترکیب جنگ روانی هوشمند، آرایش تهاجمی پیشرفته در میدان و دیپلماسی چندجانبه، تهران پیام شفافی به آمریکا و متحدانش ارسال کرده: ما جنگ را نمیخواهیم، اما اگر تحمیل شود، با تمام قدرت و در همه جبههها پاسخ خواهیم داد.
ایران آماده دفاع قاطع، هوشمند و همهجانبه از منافع حیاتی خود است.
