۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

مخالفت معاون وزیر ورزش با انصراف تنها کاندیدای زن انتخابات کوهنوردی

معاون‌ وزیر ورزش با انصراف تنها کاندیدای زن انتخابات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به دلیل عدم توجه به توصیه ها مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی خطاب به متقاضیان ریاست گفت: کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون ها در صورت تصمیم‌گیری برای انصراف، بدون صحبت و ارائه برنامه که منجر به گرفتن وقت مجمع می شود، انصراف خود را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: در غیر اینصورت و اگر کاندیداها بعد از تشریح برنامه، اعلام انصراف کنند با آن‌موافقت ‌نمی شود و نام کاندیدای مورد نظر در فهرست کاندیداها برای رای گیری وارد خواهد شد و اگر او صاحب رای نشود، رای صفر برای وی لحاظ می شود.
در همین راستا اسبقیان با انصراف پرستو ابریشمی تنها کاندیدای زن مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی مخالفت کرد. وی با وجود توصیه معاون وزیر ورزش، بعد از معرفی خود و تشریح برنامه هایش اعلام انصراف کرد.

