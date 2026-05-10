مخالفت معاون وزیر ورزش با انصراف تنها کاندیدای زن انتخابات کوهنوردی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی خطاب به متقاضیان ریاست گفت: کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون ها در صورت تصمیم‌گیری برای انصراف، بدون صحبت و ارائه برنامه که منجر به گرفتن وقت مجمع می شود، انصراف خود را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: در غیر اینصورت و اگر کاندیداها بعد از تشریح برنامه، اعلام انصراف کنند با آن‌موافقت ‌نمی شود و نام کاندیدای مورد نظر در فهرست کاندیداها برای رای گیری وارد خواهد شد و اگر او صاحب رای نشود، رای صفر برای وی لحاظ می شود.

در همین راستا اسبقیان با انصراف پرستو ابریشمی تنها کاندیدای زن مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی مخالفت کرد. وی با وجود توصیه معاون وزیر ورزش، بعد از معرفی خود و تشریح برنامه هایش اعلام انصراف کرد.