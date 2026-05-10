متخلفان تعزیراتی در کاشان ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی راعی صبح یکشنبه در جلسه تنظیم بازار کاشان از تشکیل ۲۴۵ پرونده در حوزه تعزیرات از ابتدای فروردین تا ۱۷ اردیبهشت خبر داد و اظهار کرد: برای متخلفان ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی اظهارکرد: در این بازه زمانی از ۲۴۵ پرونده در حوزه تعزیرات حکومتی که تشکیل شده است، ۱۹۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

فرماندار کاشان تصریح کرد: برای این پرونده‌ها در مجموع ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه در نظر گرفته شده و ۵۲ پرونده نیز همچنان در دست رسیدگی قرار دارد.

وی همچنین به عملکرد اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: در این مدت ۷۳۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و ۱۱۳ مورد شکایت حضوری و ۲۵۷ مورد شکایت تلفنی ثبت شده است.

راعی ادامه داد: در حوزه بهداشت نیز ۶ هزار و ۲۸۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز ۲۳۳ مورد بازرسی انجام داده که منجر به ۷۲ مورد تشکیل پرونده شده است.

وی تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده فعال بودن دستگاه‌های نظارتی است، اما لازم است نتایج این اقدامات به‌صورت ملموس برای مردم اطلاع‌رسانی شود تا اثر بازدارندگی بیشتری در بازار داشته باشد.