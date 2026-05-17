آسفالت ۵ هزار متر مربع معابر روستای عباس رستم شهرستان زهک

امین عدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای بهبود وضعیت معابر و ارتقای زیرساخت‌های روستایی، پروژه آسفالت گرم معابر روستای «عباس رستم» در بخش مرکزی شهرستان زهک به مساحت ۵ هزار متر مربع، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با مشارکت دهیاری به پایان رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به‌زودی اجرای پروژه‌های آسفالت مشارکتی در ۹ روستای دیگر با مساحتی بالغ بر ۴۵ هزار متر مربع آغاز خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، در صورت تحقق سهمیه تخصیصی نمایندگان، اجرای پروژه‌های آسفالت در ۱۳ روستای دیگر با مساحت ۶۵ هزار متر مربع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است که از ابتدای اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون، مجموعاً ۶۸ هزار متر مربع آسفالت در ۱۱ روستای شهرستان زهک به مرحله اجرا درآمده است که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند توسعه روستایی در این منطقه است.