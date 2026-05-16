آسفالت ۱۳۰ هزار مترمربع از معابر روستایی در ایرانشهر

عنایت الله حقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری ، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای زیرسازی و آسفالت معابر روستاها در شهرستان ایرانشهر انجام شده است؛ به‌طوری که مقرر شده مجموعاً ۱۷ روستا با مساحتی بالغ بر ۱۳۰ هزار مترمربع، به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحت عملیات آسفالت و زیرسازی قرار گیرند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایرانشهر افزود: بر اساس آخرین آمار، شاخص بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از اجرای طرح هادی در شهرستان ایرانشهر به ۳۴ درصد رسیده است.

وی بیان کرد: این میزان، با توجه به میانگین ۲۶ درصدی استان، نشان‌دهنده رشد محسوس و عملکرد موفق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در ارتقای سطح توسعه روستایی در این شهرستان نسبت به سطح استان است.