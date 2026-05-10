اسدی: مدیریت توأمان آب و برق راهکار عبور مرکزی از تنش آب و انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح میز آب و مرکز پایش آب و برق در اراک اظهار کرد: بر اساس تکالیف قانونی، وزارت نیرو موظف به رفع محدودیتها در کوتاهترین زمان ممکن است و میزان برداشت آب کشاورزان نیز بر مبنای سهمیههای درجشده در پروانههای بهرهبرداری مدیریت میشود.
وی افزود: حتی در اوج تنش آبی، زمانبندی مدیریت مصرف از ۱۷ تا ۱۸ ساعت فراتر نرفت و اجرای مدیریت توأمان آب و برق با هماهنگی مناسب میان بخشهای مرتبط استان انجام شد.
اسدی تصریح کرد: مدیریت توأمان آب و برق در بخش کشاورزی، بر اساس الزامات قانونی و مفاد پروانههای بهرهبرداری، با هدف تأمین پایدار آب، صیانت از منابع زیرزمینی و مدیریت مصرف انرژی در استان دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی ادامه داد: اجرای مدیریت توأمان آب و برق در استان مرکزی از چند سال گذشته آغاز شده و پس از ابلاغ سراسری این سیاست، با جدیت بیشتری دنبال شد؛ بهگونهای که اکنون کشاورزان آشنایی مناسبی با سازوکارهای این طرح دارند.
وی تاکید کرد: استان مرکزی سال گذشته همزمان با تنش شدید آب و برق، افزایش حدود ۵۰۰ هزار نفری جمعیت ناشی از شرایط جنگ ۱۲ روزه و کمترین ذخایر آب سطحی و زیرزمینی در ۲۸ سال اخیر را تجربه کرد.
اسدی افزود: با همافزایی مجموعه آب و برق، حمایت استاندار مرکزی و همراهی مدیران اجرایی، سال گذشته هیچگونه قطعی آب شرب در استان ثبت نشد.
وی بیان کرد: با وجود بهبود نسبی بارشهای بهاری نسبت به سال گذشته، همچنان چند استان کشور با تنش آبی مواجهاند، اما در استان مرکزی تمهیدات لازم برای عبور پایدار از فصل گرم سال پیشبینی شده است.
اسدی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، هیچگونه قطعی آب شرب در استان مرکزی پیشبینی نشده و مدیریت توأمان آب و برق نقش مؤثری در بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای مدیریت منابع آبی در سال جاری دارد.
به گزارش مهر؛ استان مرکزی بهعنوان نقطه آغاز نمادین اجرای میز مشترک آب و برق در کشور معرفی شد.
