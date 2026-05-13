نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایران اسلامی به پشتوانه توانمندی‌های راهبردی و انسجام ملی، به یک قدرت تعیین‌کننده در معادلات جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: دشمن در تحقق اهداف خود علیه ملت ایران ناکام مانده، زیرا ملت ایران با انسجام و پایبندی به آرمان‌ها ایستاده است.

ابراهیمی تصریح کرد: حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه نشان داد پدافند دشمن توان مقابله با این حجم از حملات را ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بسیاری از موشک‌ها و پهپادهای ایران بدون مواجهه با سامانه‌های دفاعی آمریکا و متحدانش به اهداف اصابت کرد و توان دفاعی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران بر همگان به اثبات رسید.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان در جنگ ناکام مانده‌اند و باید از فرصت‌های موجود برای تکمیل دستاوردهای انقلاب استفاده کرد.

ابراهیمی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری عملکرد مدیرانی است که به واسطه سوءمدیریت یا ترک فعل، زمینه بروز فشار بر معیشت و زندگی مردم را فراهم کرده‌اند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تصریح کرد: مدیریت دقیق هزینه‌ها، پرهیز از خطاهای مدیریتی و جبران کاستی‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

ابراهیمی گفت: مردم با صرفه‌جویی و الگوی مصرف صحیح، پشتوانه مقاومت را تقویت می‌کنند و مسئولان نیز باید با برنامه‌ریزی مؤثر، توان کشور را برای مواجهه پایدار با چالش‌ها ارتقا دهند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آمریکا از درک نقش ایمان و انسجام ملت ایران در اقتدار کشور ناتوان بوده است.

ابراهیمی افزود: دشمن با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در برابر ملت ایران ناکام مانده و جایگاه و هیمنه نظامی و بین‌المللی آن با چالش جدی مواجه شده است.