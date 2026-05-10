به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ در بیانیه مشترک «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بینالمللی صلیبسرخ و «کیت فوربس» رئیس فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر به مناسبت روز جهانی "صلیبسرخ و هلالاحمر" آمده است: روز جهانی صلیبسرخ و هلالاحمر سال جاری در شرایطی فرامیرسد که نگرانی عمیقی وجود دارد و در تمام مخاصمات و بحرانها، شاهد تضعیف خطرناک ارزشها و سازوکارهای حمایتی هستیم که برای حفظ جان و کرامت انسانی طراحی شده است.
این بیانیه میافزاید: تعداد زیادی از همکاران ما کشته شدهاند؛ برخی از آنها در حالی که آمبولانس میراندند، در بیمارستانها کار میکردند یا به وضعیتهای اضطراری پاسخ میدادند و برخی دیگر هنگام کمکرسانی به مردم در جوامع خود جان باختند. ما یاد و خاطره آنان را گرامی میداریم و در کنار خانوادهها، عزیزان و همکارانشان سوگوار هستیم.
این بیانیه تصریح دارد: این مرگها تراژدیهایی جداگانه و منفرد نیستند. آنها بخشی از الگویی گستردهتر هستند از پایبند نبودن به حقوق بینالملل بشردوستانه برای حمایتی که باید از کارکنان درمانی و نیروهای بشردوستانه صورت گیرد و نادیده گرفتن قواعدی که به حفظ کرامت انسانی در تاریکترین دوران کمک میکنند.
این بیانیه یادآور میشود: هنگامیکه افرادی که از مجروحان مراقبت میکنند، زخمیها را به محلی امن میبرند و منتقل میکنند یا خدمات درمانی را فعال نگه میدارند هدف حمله قرار میگیرند، خسارت و آسیب تنها به از دست رفتن جان افراد محدود نمیشود؛ مردم تکیهگاهی حیاتی را از دست میدهند. اعتماد آسیب میبیند و انسانیت مشترک ما تضعیف میشود.
در این بیانیه آمده است: با این حال، در مخاصمات مسلحانه، بلایای طبیعی و دیگر بحرانها در سراسر جهان، داوطلبان و کارکنان صلیب سرخ و هلالاحمر همچنان کنار افرادی که به کمک نیاز دارند ایستادهاند؛ بیشتر در همان مکانهایی که خود در آن زندگی میکنند، خانواده تشکیل میدهند و با همان خطرهایی روبهرو هستند که مردم اطرافشان با آن روبهرو هستند. حضور آنان تجلی نیرومندی از انسانیت در عمل است.
در بیانیه مشترک رئیس کمیته بینالمللی صلیبسرخ و رئیس فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر تأکید میشود: دهجدهم اردیبهشت سال جاری، ما از همه کسانی که ذینفوذ و مسئول هستند میخواهیم که از حمایتهایی که غیرنظامیان، کارکنان درمانی، امدادگران بشردوستانه و مردم به آن متکیاند، صیانت کنند. احترام به نشانهای صلیبسرخ و هلالاحمر و احترام به قواعد و اصول بشردوستانه، امری ضروری است.
این بیانیه میافزاید: امروز به همکارانمان در سراسر نهضت میگوییم: ما شما را میبینیم، از شما سپاسگزاریم و کنار شما هستیم.
