به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی فیاض نماینده حزب الله در پارلمان لبنان تصریح کرد که مواضع جوزف عون و نواف سلام رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان به سمت تصحیح تصمیم گیری آنها در خصوص مذاکرات پیش می‌رود.

وی ادامه داد: در مواضع عون و سلام، گرایش به تصحیح موضع مذاکراتی می‌بینیم که به اصول ثابت لبنان نزدیک است.

فیاض افزود که باید دشمن صهیونیستی را به آتش‌بس و پایان دادن به آزادی عملش تحت پوشش آمریکا ملزم کرد و از این شرط به عنوان پیش شرط مذاکره

استفاده کرد.

از سوی دیگر محمود قماطی، عضو شورای سیاسی حزب‌الله و وزیر سابق لبنانی، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به سرزمین، آسمان و آب‌های لبنان طمع دارد و این را آشکارا از طریق مرزهای اسرائیل بزرگ اعلام می‌کند که شامل لبنان، سوریه و برخی دیگر از مناطق نیز می‌شود و با این وجود علاوه بر ترامپ، برخی اعراب و برخی لبنانی‌ها از آن حمایت می‌کنند.

وی تصریح کرد که در خصوص رژیم صهیونیستی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه تل آویو هرگز سیر نخواهد شد و کشتار و اشغالگری که از جنوب لبنان آغاز کرده، به بقیه مناطق نیز کشیده می‌شود. دیدگاه دوم معتقد است که می‌توان با این رژیم صلح و تفاهم داشت و معاهده و توافق‌نامه‌ امضا کرد. البته رژیم صهیونیستی بارها اثبات کرده به هیچ وعده، عهد و توافقی پایبند نیست و پروژه استراتژیک آن که ما برای مقابله با آن تلاش می‌کنیم، اشغال و بلعیدن تمام لبنان، علاوه بر مناطق دیگر عربی است.

قماطی نیز به رئیس جمهور لبنان توصیه کرد که با دشمن به صورت غیرمستقیم مذاکره کند، همانطور که در گذشته بدون به رسمیت شناختن آن، این اتفاق افتاده است. زیرا در این صورت، با اجماع ملی به مذاکره می‌روید، نه بر اساس دستور کار اسرائیل و آمریکا که خواستار خلع سلاح مقاومت است.

قماطی با تاکید بر اینکه حزب الله به دیدگاه خود پایبند است، ابراز داشت که امنیت لبنان مهم تر از هر چیز دیگری است؛ لذا در صورت ادامه این روند هیچ امنیتی برای اسرائیل و شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی وجود نخواهد داشت و هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به آتش بس با پاسخ مقاومت مواجه خواهد شد.