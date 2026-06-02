قماطی: دولت لبنان اهرم فشاری علیه اسرائیل و آمریکا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قماطی معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله به شبکه العربی گفت: معادله ضاحیه در برابر شهرک های شمال اراضی اشغالی قابل قبول نیست و این به اطلاع دست اندرکاران امور رسیده است.

وی افزود: ما با آتش بس واقعی و فراگیر موافقت کرده ایم.

قماطی تاکید کرد: ما به حمله به ضاحیه با هدف قرار دادن مراکز عمقی تر از شهرک های شمال پاسخ خواهیم داد.

وی افزود: ما به آتش بس اگر واقعی و فراگیر باشد، پایبندیم. ما خط زرد را به رسمیت نمی شناسیم و اراضی لبنانی باید آزاد شوند.

وی گفت: مادامی که تشدید تنش از جانب دشمن وجود دارد حملات به شهرک های شمال اراضی اشغالی ادامه خواهد داشت.

قماطی افزود: دولت لبنان اهرم فشاری علیه اسرائیل و آمریکا ندارد.