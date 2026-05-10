به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان با بیان اینکه مدارس باید به سمتی بروند که خدمات رایگانِ خوب، برجسته، شایسته، بدون پول و بدون نگرانی به مردم ارائه کنند گفت: قصد داریم رانت مدارس خاص را برداریم این امر مشمول سایر مدارس نیز می‌شود از نمونه گرفته تا شاهد؛ این در حالیست که خدمات به فرزندان شاهد و ایثارگران را صد برابر افزایش خواهیم داد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه‌ای که به مخاطب اصلی خود خدمت نمی‌کند، باید از بین برود ادامه داد: قطعاً مدارس شاهد تقویت می شوند و خدمات بیشتری به فرزندان شاهد و ایثارگران ارائه خواهیم داد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت عظیم محلات جهت رفع مشکلات مدارس اظهار کرد: خیران بزرگ‌ترین پشتوانه ما هستند، دهیار یک روستا و شهردار یک منطقه می‌تواند به مدارس کمک کنند، لذا نگاه ما به مدارس هیئت امنایی، نگاه جدیدِ استفاده از ظرفیت عظیم مردمی برای پشتیبانی مدارس کشور است.