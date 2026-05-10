به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، روز یکشنبه، در نشست قرارگاه هماهنگی و عملیاتی اجرای آواربرداری مناطق آسیبدیده جنگ ایران و عراق، از تلاش شهرداران و مدیران حاضر قدردانی کرد.
به گفته او، اگرچه در سالهای اخیر بر تنوع مأموریتهای شهرداریها افزوده شده و ممکن است این تصور در جامعه ایجاد شده باشد که شهرداریها منابع مالی زیادی در اختیار دارند، اما در واقع منابع آنها محدود است و باید صرف خدمات عمومی به شهروندان شود.
سلیمانپور تأکید کرد که اجرای بسیاری از برنامهها و مأموریتها بدون همکاری و ظرفیت شهرداریها امکانپذیر نیست. او خواستار حمایت بیشتر از مدیریت شهری و تدبیر برای جبران بخشی از هزینههای شهرداریها در سایر موارد شد.
فرماندار ری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری، روند خدمترسانی به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما