به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به استان‌های کمتر برخوردار و با محوریت اقدامات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، روز یکشنبه تفاهم‌نامه‌ای سه‌ جانبه میان بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و استانداری سیستان و بلوچستان به امضا رسید. این توافق کلان با هدف تسریع در روند توسعه، اشتغال‌زایی و رفع محرومیت در این استان، مجموعاً با اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان (۲۲ همت) اجرایی خواهد شد.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،محمود عسکری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی و منصور استاندار سیستان و بلوچستان برگزار شد.

این توافق بر حوزه‌های کلیدی و اولویت‌دار استان تمرکز دارد که شامل موارد زیر است:

اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار: تأکید ویژه بر به‌کارگیری جوانان و ایجاد درآمد باثبات برای خانواده‌ها

توسعه بهداشت و درمان: گسترش و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی برای ارتقای سطح سلامت جامعه.

تأمین مسکن: رسیدگی به نیاز مسکن خانواده‌های نیازمند و محروم.

تکمیل و احداث پروژه‌های زیربنایی: سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ضروری استان.

ارتقای کیفیت آموزش: بهبود فرآیندهای آموزشی و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف.

این تفاهم‌نامه که با هدف تحقق اهداف سند توسعه استان سیستان و بلوچستان و اعتلای سطح معیشت و رفاه ساکنان این منطقه تدوین شده است، نشان‌دهنده تعهد بنیاد مستضعفان به عنوان نهادی انقلابی در حمایت از مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور است.

گفتنی است؛ رقم خدمات‌گیرندگان این تفاهم‌نامه ۱.۳ میلیون نفر اعلام شده بود که جزئیات آن در اجرای طرح‌ها مشخص‌تر خواهد شد.