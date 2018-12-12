فعالیت بنیاد مستضعفان در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی موهبتی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از ظرفیت‌های شهرستان زهک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعالیت های اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان از امروز رسماً آغاز شد.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه ای که میان بنیاد مستضعفان و استانداری سیستان و بلوچستان منعقد شده است، مقرر شده که بنیاد مستضعفان در ۳ شهرستان زهک، دلگان و قصرقند به عنوان پایلوت محرومیت زدایی اقدامات اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی خود را آغاز کند.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: از همین رو از امروز بنیاد علوی به عنوان بازوی توانمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در زمینه محرومیت زدایی با همکاری استانداری توسعه این ۳ شهرستان را دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان زهک امروز افتتاح می شود، گفت: امیدواریم شهرستان زهک با این اقدامات به الگویی مناسب برای توسعه منطقه سیستان تبدیل شود.