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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

استاندار سیستان و بلوچستان:

فعالیت بنیاد مستضعفان در سیستان و بلوچستان آغاز شد

فعالیت بنیاد مستضعفان در سیستان و بلوچستان آغاز شد

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: فعالیت های اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی موهبتی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از ظرفیت‌های شهرستان زهک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعالیت های اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان از امروز رسماً آغاز شد.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه ای که میان بنیاد مستضعفان و استانداری سیستان و بلوچستان منعقد شده است، مقرر شده که بنیاد مستضعفان در  ۳ شهرستان زهک، دلگان و قصرقند به عنوان پایلوت محرومیت زدایی اقدامات اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی خود را آغاز کند.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: از همین رو از امروز بنیاد علوی به عنوان بازوی توانمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در زمینه محرومیت زدایی با همکاری استانداری توسعه این ۳ شهرستان را دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان زهک امروز افتتاح می شود، گفت: امیدواریم شهرستان زهک با این اقدامات به الگویی مناسب برای توسعه منطقه سیستان تبدیل شود.

کد مطلب 4483318

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