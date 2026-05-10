به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر جوانمرد ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان اردبیل اظهار کرد: فعال بودن دفاتر حمایت در تمامی شهرستانها یک ضرورت است و این دفاتر باید به صورت منسجم و هدفمند فعالیت کنند.
وی با اشاره به بررسی نحوه فعالیت دفاتر حمایت در شهرستانها و تشریح دستورالعملهای مرتبط در این نشست افزود: آسیبشناسی دقیق مسائل حوزه کودکان و نوجوانان از اولویتهای اصلی است و تشکیل جلسات تخصصی برای بررسی و حل معضلات موجود باید بهصورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: دفاتر حمایت لازم است با جدیت بیشتری مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان در معرض آسیب را پیگیری کرده و از ظرفیت دستگاههای مرتبط برای حل مشکلات این حوزه بهره بگیرند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر مراکز مشاوره تأکید کرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از محرومیت و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان جلوگیری شود و در این مسیر هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مرتبط تقویت گردد.
جوانمرد خاطرنشان کرد: همافزایی میان نهادهای مسئول میتواند به ارتقای عملکرد دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در سطح استان منجر شود.
