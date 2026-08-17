به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی صبح دوشنبه در نشست شورای راهبری استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کردستان اظهار کرد: رویکرد پیشگیرانه، یکی از کمهزینهترین و مؤثرترین شیوهها برای کاهش آسیبهای اجتماعی است و با مشارکت دستگاهها و مردم میتوان از تحمیل هزینههای سنگین بر نظام قضایی جلوگیری کرد.
وی افزود: دستورالعمل نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده، با هدف تقویت رویکرد حمایتی قوه قضائیه و شناسایی آسیبها پیش از تبدیل شدن آنها به مسائل جدی تدوین شده است.
حمایت قضایی از کودکان در معرض آسیب
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اهداف این دستورالعمل گفت: تقویت نظارت قضایی بر روند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر، از محورهای اصلی این برنامه است.
حسینی ادامه داد: اجرای این دستورالعمل بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و در راستای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول و مراجع قضایی انجام میشود تا رسیدگی به وضعیت کودکان آسیبدیده با سرعت و انسجام بیشتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دامنه افراد مشمول حمایت گسترده است، اظهار کرد: کودکان و نوجوانان آسیبدیده یا در معرض آسیب جسمی و روحی، بزهدیدگان، شاهدان و مطلعان، افراد در معرض ترک فعلهای مجرمانه و همچنین فرزندان افراد زندانی از گروههایی هستند که میتوانند تحت حمایت این دفاتر قرار گیرند.
مداخله پیش از تبدیل آسیب به بزه
رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر اینکه سلامت نسل جدید، یکی از شاخصهای مهم آینده جامعه است، گفت: حمایت از کودکان تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همه نهادهای مسئول باید در شناسایی و کاهش آسیبهای مرتبط با اطفال و نوجوانان نقش خود را ایفا کنند.
حسینی، رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه را پیشگیرانه و اصلاحی عنوان کرد و افزود: نظام حمایتی باید پیش از آنکه آسیب به مرحله جدی برسد، مداخله کند و زمینه اصلاح شرایط و بازگشت کودک و نوجوان به مسیر طبیعی زندگی را فراهم آورد.
وی همچنین بر استمرار فعالیت شوراهای راهبری استانی و شهرستانی تأکید کرد و گفت: اجرای مؤثر برنامههای حمایتی نیازمند پیگیری مستمر و همکاری منظم دستگاههای مرتبط است.
الزام دستگاهها به اعلام موارد کودکآزاری
رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه به نقش دستگاههای اجرایی در شناسایی آسیبهای مربوط به کودکان اشاره کرد و گفت: بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد باید مواردی مانند کودکآزاری، اعتیاد، خشونت و سایر آسیبهای مرتبط با اطفال و نوجوانان را به دفاتر حمایت گزارش کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: پس از دریافت گزارشها، وضعیت کودکان و نوجوانان توسط کارشناسان بررسی و افراد نیازمند حمایت به مراکز تخصصی مربوط ارجاع میشوند تا علاوه بر رسیدگی به شرایط موجود، عوامل اصلی بروز آسیب نیز شناسایی شود.
وی هدف نهایی این فرایند را توانمندسازی کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی عنوان کرد.
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