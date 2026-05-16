به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید اردوی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه ایران از روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در تهران آغاز شد و تا ۳۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. این اردو با حضور ۳۲ تیرانداز و با هدف آماده‌سازی تیم‌ها برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود.

تیم ملی تیراندازی ایران با ۱۶ ورزشکار در بازی‌های آسیایی هانگژو حضور یافت و موفق به کسب یک مدال برنز شد.

زینب شکاری عضو تیم ملی تپانچه کشورمان در خصوص تمرینات تیم ملی اظهار داشت: از ۱۵ اردیبهشت ماه در اردو هستیم. در مدتی که اردو نداشتیم به صورت شخصی تمرینات خود را دنبال کردم.

وی در ادامه افزود: در این اردوها سعی می‌کنیم تکنیک و تاکتیک‌های خود را برای ارتقای رکورد بالا ببریم. مهم ترین رویداد ما بازی‌های آسیایی است. هدف من این است با نظم و پیگیری در تمرینات رکورد خود را بالا ببریم و در این بازی‌ها حضور داشته باشم.