به گزارش خبرنگار مهر، طیبه پوربهی ظهر یکشنبه در بازدید از کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی اظهار کرد: شاهد اقدامات خوبی توسط کمیته امداد استان در توسعه خدمات مشاوره ای و بهره گیری از ظرفیت متخصصان روانشناسی برای ارتقای سلامت و امنیت روانی جامعه هستیم.

وی اضافه کرد: فعالیت کلینیک تخصصی راه زندگی زیر نظر کمیته امداد، نمونه ای موفق از این نهاد حمایتی در حوزه سلامت روان است که باید با تقویت همکاری های بین بخشی توسعه پیدا کند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بر جایگاه اثرگذار خدمات مشاوره‌ای در تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: این خدمات یکی از الزامات اساسی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر است.