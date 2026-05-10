 ۶۹۱ هزار قلم کالای احتکارشده در اصفهان کشف شد؛ ارزش محموله ۳۶۰میلیارد

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان ملت ایران تلاش می‌کنند با جنگ اقتصادی، آرامش بازار و معیشت مردم را هدف قرار دهند، پلیس با تمام توان در میدان مقابله با اخلالگران اقتصادی حضور دارد و اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار و برهم زدن چرخه توزیع کالا، امنیت روانی جامعه را مخدوش کنند.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی، رصدهای میدانی و پایش مستمر شبکه توزیع کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان به فعالیت مشکوک یک انبار نگهداری مواد غذایی در سطح شهر اصفهان پی بردند که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات لازم و هماهنگی با مقام قضائی، در عملیاتی هدفمند به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از این انبار موفق شدند بیش از ۶۹۱ هزار قلم انواع مواد غذایی و اقلام خوراکی احتکار شده را که خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری می‌شد، کشف و توقیف کنند.

وی با اشاره به ارزش بالای کالاهای کشف شده گفت: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار حسنوند با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این کالاها با هدف ایجاد التهاب در بازار و افزایش کاذب قیمت‌ها دپو شده بود، افزود: با ورود به موقع پلیس از بروز اخلال در بازار مصرف و وارد شدن فشار مضاعف بر معیشت شهروندان جلوگیری شد.

وی تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با رویکردی قاطع و بدون اغماض، مقابله با مفاسد اقتصادی، احتکار، قاچاق و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در این رابطه پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی تشکیل و متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردمی در شناسایی مفاسد اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از موفقیت پلیس در مقابله با سودجویان و محتکران حاصل هوشیاری و همکاری شهروندان است و از مردم درخواست می‌کنیم هرگونه موارد مشکوک در حوزه احتکار، توزیع خارج از شبکه و اخلال در بازار را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.

سردار حسنوند در پایان خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی مکمل امنیت اجتماعی است و پلیس همان‌گونه که در مقابله با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم عمومی حضور جدی دارد، در برخورد با سوداگرانی که سفره مردم را هدف قرار داده‌اند نیز با اقتدار عمل خواهد کرد.