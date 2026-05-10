۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

ضربه پلیس به احتکار در گرگان؛ کشف ۷۰ میلیارد ریال کالای ثبت‌نشده

گرگان-فرمانده انتظامی گلستان از شناسایی و کشف ۷۰ میلیارد ریال کالای احتکاری در گرگان خبر داد و گفت ۷۳۴ قلم لوازم آشپزخانه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید دادگر اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت رصد و پایش انبارها، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به شناسایی محل نگهداری کالای قاچاق در شهرستان گرگان شدند.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، تیمی از مأموران به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار مورد نظر، ۷۳۴ قلم لوازم آشپزخانه با ظن قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد کالاهای مکشوفه در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده است. ارزش این اقلام بنا بر اعلام کارشناسان، ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دادگر با اشاره به تشکیل پرونده در این رابطه خاطرنشان کرد: پرونده‌ای تحت عنوان احتکار و بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و برای رسیدگی به مرجع ذیصلاح ارسال شد.

