برگزاری بزرگداشت سالگرد سفر رهبر شهید به کردستان با حضور دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سی و سه مرده عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت سالروز سفر تاریخی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب، به استان کردستان که با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان دانشگاهی استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: به مناسبت سالگرد سفر رهبر شهید انقلاب به استان کردستان، مراسمی با حضور دانشگاه‌های سراسر استان و اقشار مختلف دانشگاهی برگزار خواهد شد.

سی‌وسه‌مرده افزود: این مراسم روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در سالن آمفی‌تئاتر مولوی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود و تلاش شده است برنامه‌ای در شأن این مناسبت مهم تدارک دیده شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده دانشگاهیان در این مراسم، خاطرنشان کرد: حضور اساتید، دانشجویان، کارکنان دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز تبیین هرچه بهتر دستاوردهای این سفر تاریخی برای نسل جوان باشد.

برنامه‌های بزرگداشت از ۲۲ اردیبهشت آغاز می‌شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان کردستان، نیز در این جلسه از آغاز برنامه‌های گرامیداشت سالروز سفر رهبر انقلاب از ۲۲ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: این برنامه‌ها به مدت یک هفته در سراسر استان برگزار خواهد شد و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی و اجرایی در حال آماده‌سازی برنامه‌های ویژه این ایام هستند.

حجت‌الاسلام عابدین رستمی افزود: مراسم محوری روز ۲۷ اردیبهشت در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود و بخش مهمی از برنامه‌ها به ظرفیت دانشگاه‌ها و نقش جامعه علمی در تبیین ابعاد این سفر اختصاص دارد.

رستمی با اشاره به برگزاری پنل‌های تخصصی و نشست‌های علمی در این ایام تصریح کرد: در این برنامه‌ها تلاش می‌شود دستاوردهای سفر رهبر انقلاب به کردستان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

تمرکز بر دستاوردهای فرهنگی و وحدت‌آفرین سفر رهبر انقلاب

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان کردستان با اشاره به آثار و برکات سفر رهبر انقلاب به استان اظهار کرد: تقویت امنیت نرم، توسعه فرهنگی، تحکیم وحدت میان شیعه و سنی به ویژه در میان پیروان مذهب شافعی و همچنین پیشرفت زیرساخت‌های عمرانی استان از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این سفر تاریخی بوده است.

وی ادامه داد: در طول هفته بزرگداشت، برنامه‌های متنوعی در شهرها و روستاهای استان برگزار خواهد شد و دانشگاه کردستان نیز در روز ۲۷ اردیبهشت میزبان ویژه‌برنامه دانشگاهیان استان خواهد بود.

حجت‌الاسلام رستمی حضور مسئولان، اساتید دانشگاه، بسیجیان، سپاهیان و اقشار مختلف مردم در این مراسم را ضروری دانست و گفت: این برنامه تنها یک مراسم دانشگاهی نیست، بلکه رویدادی استانی و فرهنگی است که نیازمند مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه است.

وی همچنین بر ضرورت پوشش رسانه‌ای گسترده این رویداد تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و صدا و سیمای مرکز کردستان نقش مهمی در انعکاس ابعاد فرهنگی و اجتماعی این مراسم دارند و می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های استان و تبیین دستاوردهای این سفر اثرگذار باشند.

در پایان این نشست نیز حاضران به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم بزرگداشت سالروز سفر رهبر انقلاب به استان کردستان پرداختند.