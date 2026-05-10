رئیس اتاق اصناف کرمانشاه: بازار کرمانشاه در بحران پایدار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیم ساسانی عصر یکشنبه در نشست استاندار کرمانشاه با رؤسای اتحادیه‌ها و بازاریان اظهار کرد: در شرایطی که فضای روانی جامعه تحت تأثیر شایعات قرار داشت، فعالان صنفی استان با همکاری و مدیریت مناسب، روند تأمین کالا را بدون اختلال حفظ کردند.

وی افزود: همراهی بازاریان در روزهای حساس نشان داد بدنه اصناف از ظرفیت بالایی برای مدیریت شرایط برخوردار است و این انسجام باید تقویت و حمایت شود.

رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت کنترل تخلفات در داخل ساختار صنفی گفت: اتحادیه‌ها باید پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی، نسبت به برخورد با گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات اقدام کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

ساسانی تصریح کرد: هرگونه رفتار خارج از ضوابط علاوه بر آسیب به بازار، جایگاه صنف را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و اصناف متعهد استان اجازه تکرار چنین مواردی را نخواهند داد.

وی همچنین با اشاره به حمایت از تولید داخلی گفت: استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی استان در تأمین نیازهای دستگاه‌ها می‌تواند به تقویت اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود و اتحادیه‌ها باید برای ارائه محصولات باکیفیت همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تعامل میان مدیریت استان و تشکل‌های صنفی ادامه خواهد داشت و اصناف با نظارت دقیق و همکاری جمعی، در مسیر حفظ ثبات بازار و آرامش جامعه گام برمی‌دارند.