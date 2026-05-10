روایت المیادین از جزئیات پاسخ مکتوب ایران به پیشنهاد آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک به المیادین گفتند که ایران در پاسخ ارسالی به آمریکا از طریق میانجی پاکستانی، بر ضرورت رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و توقف فوری جنگ تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، پاسخ ایران که از طریق میانجی پاکستانی منتقل شده، مجموعهای از مطالبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در بر دارد. این منابع گفتند تهران در این پاسخ، پایان محاصره، آزادی صادرات نفت، رفع تحریمهای آمریکا و آزادسازی اموال و داراییهای مسدودشده ایران را مطالبه کرده است.
منابع یادشده همچنین افزودند ایران بهطور مشخص خواستار لغو محدودیتهای اعمالشده از سوی «اوفک» در زمینه فروش نفت خود شده و این موضوع را از محورهای اصلی هرگونه تفاهم احتمالی دانسته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که موضوع توقف درگیریها در لبنان نیز در پاسخ ایران گنجانده شده است؛ مسئلهای که به گفته این منابع، از خطوط قرمز تهران در جریان مذاکرات محسوب میشود. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران برخی تفاهمات مطرحشده را به ارائه تضمینهای روشن درباره توقف تشدید تنش در لبنان مشروط کرده است.
این منابع در ادامه تأکید کردند ایران تصریح کرده است هرگونه توافق با واشنگتن باید همزمان با اعلام آن، به پایان فوری جنگ منجر شود. همچنین در قالب پیشنهاد مطرحشده، یک بازه زمانی ۳۰ روزه پس از توقف جنگ برای ادامه گفتوگوها و بررسی جزئیات در نظر گرفته شده است.
به گفته منابع دیپلماتیک، پاسخ ایران همچنین شامل پیشنهاد گامهای متقابل برای ارزیابی میزان پایبندی و جدیت آمریکا در اجرای تعهدات خود بوده است.
المیادین همچنین به نقل از این منابع گزارش داد که در پاسخ ایران، بندی نیز درباره مدیریت ایران بر تنگه هرمز در چارچوب تفاهمات پیشنهادی مطرح شده است.
