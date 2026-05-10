رایزنی تلفنی وزرای خارجه قطر و عربستان درباره اوضاع منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تلفنی گفتوگو کردند.
در این تماس تلفنی همکاری میان دو کشور و راههای حمایت و تقویت آن و تحولات اوضاع منطقه به ویژه مسائل مربوط به آتش بس میان آمریکا و ایران و تلاشها با هدف کاهش تنش در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
محمد بن عبدالرحمن در این تماس تلفنی بر ضرورت پاسخ تمامی طرفها به تلاشهای میانجیگری جاری که زمینه را برای مقابله با ریشههای بحران از طریق ابزارهای دیپلماتیک و گفتوگو فراهم و منجر به توافقی پایداری میشود که از تشدید مجدد تنشها جلوگیری میکند، تاکید کرد.
