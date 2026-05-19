رایزنی تلفنی بن فرحان و آل ثانی درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تلفنی گفتگو کردند.
در این تماس تلفنی همکاری میان دو کشور و راههای حمایت و تقویت آن و تحولات اوضاع منطقه به ویژه مسائل مربوط به آتشبس میان ایران و آمریکا و تلاشها با هدف کاهش تنش که به تقویت امنیت و ثبات در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر خارجه قطر در این تماس تلفنی بر ضرورت پاسخگویی تمامی طرفها به تلاشهای میانجیگری جاری تاکید کرد که زمینه را برای رسیدگی به ریشه بحران از طریق ابزارهای مسالمت آمیز و گفتگو فراهم میکند و منجر به دستیابی به توافق پایدار میشود و از تشدید تنش دوباره جلوگیری میکند.
