به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به اعزام ناوهای نظامی فرانسه و انگلیس به منطقه واکنش نشان داد و تأکید کرد: امنیت تنگه هرمز تنها توسط ایران تأمین می‌شود.

غریب‌آبادی گفت : فرانسه اعلام کرده ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را برای مأموریتی مشترک با لندن با هدف ادعایی «تقویت آزادی کشتیرانی» به دریای سرخ و خلیج عدن اعزام کرده و انگلیس نیز یک ناو جنگی به این منطقه می‌فرستد.

وی تأکید کرد: استقرار ناوهای فرامنطقه‌ای در اطراف تنگه هرمز با ادعای حفاظت از کشتیرانی، «تشدید بحران و نظامی‌سازی یک آبراه حیاتی» است.

غریب‌آبادی منشأ ناامنی منطقه را «توسل غیرقانونی به زور، تهدید دولت‌های ساحلی و محاصره دریایی» دانست.

وی تصریح کرد: تنگه هرمز ملک مشاع قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست و ایران به عنوان کشور ساحلی حق اعمال حاکمیت و تعیین ترتیبات حقوقی آن را دارد.

معاون وزیر خارجه هشدار داد: حضور ناوهای فرانسه، انگلیس یا هر کشور دیگری برای همراهی با اقدامات غیرقانونی آمریکا در تنگه هرمز با «پاسخ قاطع و فوری» نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.