محمد جواد بگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیت شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک در خصوص ذخایر و عناصر معدنی و عناصر قلیایی و فلزی واسطه، از سال ۱۳۹۹ با پیگیری‌های خانم آزاد، نماینده مردم این دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی، طرح مطالعاتی احداث شهرک فرآوری عناصر معدنی نایین آغاز شد.

وی افزود: این شهرک که با مساحت بالغ بر ۲۰۰ هکتار و با هدف تأمین مواد اولیه و محصولات فرآوری‌شده معدنی در سطح کشور و منطقه غرب آسیا در نایین طراحی شده، نخستین شهرک تخصصی فرآوری عناصر معدنی کشور و غرب آسیا است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: تا کنون بالغ بر ۱.۱ همت در بخش زیرساخت‌ها از جمله انتقال پساب فاضلاب، تأمین برق و محوطه‌سازی هزینه شده است‌.

بگی ادامه داد: در آینده نزدیک با تخصیص ۱ همت دیگر، زیرساخت‌های لازم جهت واگذاری کامل شهرک به سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود تا بتوانند فعالیت‌های خود در حوزه فرآوری عناصر معدنی را آغاز کنند.

وی تاکید کرد: احداث این شهرک، نه تنها به توان اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه با جلوگیری از صادرات خام و جلوگیری از خروج ارز، نقش مهمی در ارزآوری برای میهن عزیزمان ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: احداث اولین شهرک فرآوری عناصر معدنی، گامی حیاتی در جهت جلوگیری از خروج سالانه ۲۰ هزار تن مواد معدنی خام از شهرستان نایین است.

بگی ادامه داد: با تمرکز بر فرآوری در این منطقه، نه تنها از خام‌فروشی و اتلاف منابع جلوگیری می‌شود، بلکه این پروژه با تبدیل مواد اولیه به محصولات با ارزش افزوده بالا، نقش مستقیمی در تقویت توان اقتصادی، جلوگیری از خروج ارز و ایجاد جریان مستمر ارزآوری برای کشور عزیزمان ایفا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اجرای این پروژه منجر به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش عناصر معدنی در کشور می‌گردد، به گونه‌ای که تولید محصولاتی نظیر کاتالیست‌ها، کامپوزیت‌ها، مواد مورد نیاز در صنایع شوینده، کودهای شیمیایی و همچنین عناصر استراتژیک مورد نیاز در صنعت پنل‌های خورشیدی در این قطب صنعتی محقق شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه این مجموعه به عنوان یک شهرک تخصصی هوشمند، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد، گفت: انتظار می‌رود این شهرک سهم قابل توجهی در صادرات عناصر شیمی‌معدنی و محصولات جانبی و مکمل ایفا کند.

بگی افزود: علاوه بر این، ایجاد این شهرک، باعث اشتغال‌زایی گسترده برای جوانان و تحصیل‌کرده‌های شهرستان نایین خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: در دهه مبارک فجر سال جاری، فرآیند بهره‌برداری و واگذاری اراضی به متقاضیان با سرعت تمام به انجام می‌رسد.