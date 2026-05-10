راه اندازی اولین ایستگاه شارژ خودروهای برقی و هیبریدی در مشگین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی عصر یک شنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه شارژ خودروهای برقی و هیبریدی در مشگین شهر، اظهار کرد: با مدیریت منطقی سوخت، هیچ مشکلی در تأمین فرآوردههای نفتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح برای اولین بار در سطح استان اردبیل اجرا می شود، خاطرنشان کرد: با همت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، این ایستگاه مدرن در مشگین شهر راه اندازی خواهد شد که گامی مؤثر در جهت توسعه حمل ونقل پاک، کاهش آلودگی هوا و مصرف بهینه انرژی محسوب میشود.

فرماندار مشگین شهر با قدردانی از تلاشهای دست اندرکاران جایگاههای سوخت و همچنین شرکت تهیه و پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل، بیان کرد: هم اکنون با همکاری مطلوب مردم و سوخت گیری منطقی، هیچگونه مشکلی در تأمین بنزین و دیگر فرآورده های نفتی در شهرستان وجود ندارد و امیدواریم با فرهنگ سازی بیشتر، شاهد مدیریت هرچه بهتر منابع انرژی باشیم.

بخشی در ادامه بر ضرورت آماده سازی زیرساخت های لازم برای خودروهای برقی تأکید کرد و افزود: با توجه به روند رو به رشد استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در کشور، احداث ایستگاههای شارژ از نیازهای اساسی امروز است و مشگین شهر با افتتاح این پروژه، پیشگام استان در این عرصه خواهد بود.