به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان؛ پیرو هشدار هواشناسی صادره، طی ۲۴ ساعت گذشته بارش در مناطقی از استان رخ داد. بیشترین بارش از ایستگاه بارانسنجی موئیل (در شهرستان مشگین شهر) و کورائیم (در شهرستان نیر) با ۱۵ میلیمتر به ثبت رسید.

بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه ۱۴ اردیبهشت) و فردا پدیده غالب در سطح استان وزش باد تند تا نسبتا شدید (در مناطق مرکزی گاهی با سرعت شدید توام با گرد و خاک) پیش بینی می‌شود.

ضمن اینکه در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب در مناطقی از استان رگبار موقت باران و رعدوبرق پراکنده احتمال می رود.

طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیشترین بارندگی‌های بهاری در بعدازظهرها تا عصر، برای نواحی کوهستانی استان بویژه مناطق جنوبی استان پیش بینی می‌شود.



از نقطه نظر دمایی، در شهرهای شمالی استان طی امروز و روز چهارشنبه کاهش نسبی دما و در مناطق مرکزی و جنوبی استان از روز چهارشنبه تا شنبه هفته آینده کاهش دما انتظار می‌رود.