به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صدراللع اسماعیل زاده شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی با عنوان پیام حوزه پیشرو و سرآمد رهبر معظم انقلاب و شهیدان انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت تحقق حوزه پیشرو و سرآمد گفت: این هدف نیازمند مجاهدتی گسترده و تلاشهای مستمر و برنامهریزیشده است؛ هرچند امروز جلوههایی از پیشرو بودن در حوزههای علمیه دیده میشود، اما رسیدن به نقطه مطلوب مستلزم اقدامات عمیقتر است.
وی در ادامه به سه محور اصلی پیام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: این پیام شامل تبیین جایگاه تاریخی حوزه، معرفی عناصر تشکیلدهنده حوزه پیشرو و ارائه راهبردها و توصیههای عملی برای آینده حوزههای علمیه است.
مدیر حوزه علمیه مازندران با تشریح نظریه نظام انقلابی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در برابر جریانهایی که به جای واژه انقلاب، اصلاح یا صرفاً نظام را مطرح میکردند، بر لزوم حفظ روحیه انقلابی و تحولخواهی در نظام تأکید داشتند.
وی با بیان اینکه برخی تلاش داشتند انقلاب را با خشونت و بیعقلی مرتبط کنند و آن را از ادبیات سیاسی و فرهنگی حذف کنند، گفت: رهبر انقلاب با تأکید بر مفهوم نظام انقلابی ضمن حفظ ثبات و ساختار، مسیر آرمانخواهی و انقلابیگری را برای کشور تضمین کردند.
