به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه به مناسبت سالروز صدور پیام حوزه پیشرو و سرآمد به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا



سالروز صدور پیام تاریخی امام و رهبر شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای(قدس سره) به کنگره بزرگ و بین المللی یکصددمین سالگشت بازتأسیس حوزه کهن و بیش از یک هزار ساله قم، با عنوان "حوزه پیشرو و سرآمد" فرامی‌رسد و مجدداً طنین روح افزای آن پیام در فضای ذهن و ضمیر حوزویان می‌پیچد اما ناباورانه و سوگمندانه سالروز این رخداد بزرگ حوزوی، معرفتی و انقلابی در شرائطی فرا می‌رسد که آن رهبر عالیقدر میان ما نیست و به فیض عظیم شهادت رسیده‌اند و این مصیبت بزرگ همه ما را در حوزه‌های علمیه و سراسر ایران و جهان به سوگ جانسوز و درد فراق آن رهبر فرزانه مبتلا ساخته است اما این داغ جانسوز و شهادت مظلومانه، بعثتی شگفت انگیز و رستاخیزی فراگیر را در ایران و منطقه و جهان پدید آورد و در پی آن امواجی طوفانی و جهانگیر برخاست و معادلات جهانی و نقشه‌های استکباری را در هم فروریخت، پیام تاریخی و تمدنی "حوزه پیشرو و سرآمد"عصاره اندیشه‌های آن شهید و رهبر سرآمد و برآمده‌ از گفتمان انقلاب اسلامی و امام خمینی(اعلی اله مقامه) و منشور حوزه‌های علمیه و نقشه راه آینده حوزویان و روحانیت آگاه و راهبر طلاب و فضلای جوان و قطب نمای تطورات و تحولات آینده حوزه است، این پیام در امتداد منشور روحانیت امام عظیم الشأن و اندیشه‌های امامین انقلاب و سخنان و رهنمودهای فراوان امام شهید و در کنار پیام‌ها و توصیه‌های مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و نهادها و بزرگان حوزه علمیه، فصلی نو در تاریخ دیرپای حوزه‌های علمیه و حوزه انقلاب آفرین و نظام ساز و تمدن‌گرای قم رقم زد و آمال بنیانگذار حوزه قم مرحوم آیت الله العظمی حائری مهرجردی یزدی(ره) و پیشگامان بزرگ این حوزه و سلف صالح و راه نورانی شهدای سرافراز اسلام، ایران، انقلاب اسلامی، مقاومت و روحانیت را بازتاب داد و مسیر حرکت را نشان داد و قله¬ها را ترسیم کرد و رسالت حوزویان و نهادها و بزرگان حوزه و به ویژه نسل جوان و رشید طلاب، استادان، محققان، مبلغان و مدیران حوزه¬ها را برجسته‌تر و سنگین‌تر کرد و اینک سروش این پیام و امواج رهنمودهای آن مجاهد بزرگ و رهبر بیدار و فریادگر قرنها در گوش ما طنین افکن است و در این کارزار عظیم و رویارویی تمدنی ایران و انقلاب اسلامی با استکبار شیطانی و سپاه اهریمنی، رعب و سستی و انفعال و غفلت و عقب ماندن از تحولات از حوزه پیشرو و سرآمد پذیرفته نیست و باید حوزویان در پرتو این پیام و با پیروی از ولایت فقیه و



رهبر معظم حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دام ظله) و مراجع عظام (دامت برکاتهم) گامی بلند به پیش نهند و از شرائط جدید و فرصت‌های نوین برای ساخت جهانی مبتنی بر دینداری جامع، اخلاق مداری و معنویت‌گرایی و بارویکرد فعال به سمت پایه¬ریزی و شکوفائی تمدن نوین اسلامی، بهره¬گیرند و با الهام از بعثت مردمی و نقش آفرینی حوزوی و فرهنگی در جنگ سوم به آینده‌های برتر بیاندیشند و مخاطرات را به جان بخرند و فلک را سقف بشکافند و طرحی نو درافکنند، ان شاالله بفضله و منه و اذنه.



در باب منشور روحانیت و پیام حوزه پیشرو و سرآمد محتواهای تبیینی و تحلیلی فراوانی تولید شده است و اعلام، اساتید و بزرگان حوزه و غیر آن سخن گفته‌اند و اینجانب نیز به سهم ناچیز خود در سخنان متعدد به زوایا و ابعاد گوناگون آن پرداخته‌ام و اینک در سالروز صدور این پیام و در شرائط فوق العاده حساس تاریخ کشور و انقلاب اسلامی و حوزه علمیه، محضر اساتید گرامی و فرهیختگان حوزه و دانشگاه و طلاب و فضلا و دانش¬پژوهان جوان و عزیز چند نکته را متواضعانه ومعتذرانه یادآوری می‌نمایم:



یکم: جانمایه بنیادی و دال مرکزی گفتمان امامین انقلاب و بزرگان و اَعلام انقلاب اسلامی و بویژه پیام راقی و متعالی "حوزه پیشرو و سرآمد"، بیش از هر محور دیگر، تعریفی نوین و پرفروغ از "حوزه علمیه در جهان معاصر" است حوزه از سابقه‌ای بلند برخوردار است و در گنجینه گرانقیمت آن مواریث و گنج‌های ذی قیمت در تولید علم و پیشبرد دانش‌های گوناگون بویژه حکمت و فقاهت و در هدایت و راهبری مردم ایران و امت اسلام در زمینه‌های معنوی، روحی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و در جهاد و فداکاری و خدمتگزاری به مردم به چشم می‌آید اما در عصر جدید ما با تحولات سریع و دگرگونی‌های شگرف و تطور در معرفت و معیشت جامعه و جهان مواجهیم و پرسش‌ها و نیازهای بیکران رویاروی ما قرار دارد و از سویی سیطره دانش‌ها و فناوری‌های نوین با همه قوت‌ها و ضعف‌های بیشمار آن پیرامون ما حلقه زده است و مهم تر آنکه سیطره تمدن مادی بر جهان، تهدیدهای زیادی برای بشریت و جهان اسلام و فرهنگ دینداری و فضیلت گرایی پدید آورده است و افزون بر همه این‌ها، عصر بیداری اسلامی و قیام مستضعفان عالم و روزگار انقلاب اسلامی، صفحه‌های تازه‌ای جلوی حوزه و نهاد دین گشوده و وظائف آن را سنگین‌تر ساخته است، حوزه در تراز جدید و در تعریف حوزه پیشرو و سرآمد و انقلابی باید در این میدان تصویر شده، ایفای نقش نماید و از یک سو هویت و اصالت تاریخی خود را مهم بشمرد و بر مناهج قویم علمی و اجتهادی و مسالک روحی و اخلاقی و سنت‌های اصیل خود تکیه کند و ذره‌ای از نهج مألوف و مبنای معروف خود عدول ننماید و از سوی دیگر دریچه فهم خود را به درک فعال نسبت به تحولات بگشاید و پاسخ درست به نیازها و تعامل هوشمندانه ودلیرانه با پدیده‌های نو و افق گشایی به سمت زیست اسلامی و ایمانی و پایه‌ریزی نگاهی نو و تمدنی بپردازد و از روح جهادی و انقلابی و بن‌بست شکن بهره¬گیرد، این نگرش و گفتمانی است که امام بزرگوار خمینی کبیر(ره) و رهبر شهید و عالیمقام(ره) و متفکران سرآمد حوزه‌های علمیه(ره) بنیان نهاده¬اند و به نهضت، انقلاب، نظام، مقاومت اسلامی و تحول بزرگ در جهان معاصر انجامید، زنده داشتن این رویکرد و تلاش برای بالندگی حوزه در این سکو و افق، روح این پیام و سروش آسمانی است و باید با جهاد علمی و عملی آن را پی گرفت و همگان در همه سطوح در این میدان وظیفه دارند و داریم.



دوم: بنیاد حوزه پیشرو و سرآمد بر خردورزی و اندیشه‌زایی و علم آفرینی در حوزه فقاهت و معارف اسلام بر پایه قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم(ص) و اهل بیت پاک او(ع) استوار است، اما این سرمایه‌گذاری علمی افزون بر اصالت و استواری در منابع و مناهج و روش‌ها، نیازمند موضوع شناسی، نیازسنجی، عمق علمی، دقت‌های فکری و آشنایی‌ گسترده با تحولات و پرسش‌ها و دغدغه‌های روزگار جدید و نیز توجه ژرف به نیازهای نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و شرائط امت اسلام و بین الملل است، تأکیدهای این پیام بر ضرورت نظام سازی دینی در قلمروهای گوناگون و تعمیق در مباحث جدید و معاصر و اهتمام به همه علوم و دانش‌های اسلامی و حوزوی و پرهیز از فرصت سوزی و طراحی درست نظامات حوزوی، ریشه در این محور دارد و این امر نیازمند تحول در رویکردها در همه سطوح حوزوی است و بحمدالله با عنایت مراجع و بزرگان حوزه و شورای عالی و نهادهای عالی و نهادهای حوزوی در بخش‌های داخلی و بین المللی و در قلمرو برادران و خواهران و در زمینه‌ های علمی و فرهنگی و تبلیغی و در سراسر کشور جوانه‌های آن روییده است و بویژه در سال‌های اخیر در پرتو مطالبات امامین انقلاب و مطالبات بیش از سه دهه زعامت رهبر شهید(ره) ده‌ها طرح و اقدام تدوین و عملیاتی شده است و ان¬شاالله قرارگاه پیام حوزه پیشرو و سرآمد گزارش‌هایی از آن ارائه خواهد کرد، از این رو همه باید کاستی‌ها را بپذیریم و عذر قصور و تقصیر بخواهیم و در سالروز پیام همه ما و همه نهادها و مدیران و شخصیت‌ها و جریان‌های حوزوی به بازنگری و تلاش مضاعف بپردازیم و بخشی از آن را در برنامه پنج ساله دوم ترمیم و تکمیل نماییم و این وظیفه مهم بدنه حوزه و حلقه‌های میانی و طلاب و فضلای جوان و تشکل‌های آزاد و مؤسسات گوناگون حوزوی، افزون بر نهادهای سازمانی، است که می‌توانند پیشگام و راهبر باشند.



سوم: آنچه بر شمرده شد نباید ما حوزویان و روحانیت را از تکلیف مهم مردم¬گرایی، جوان-محوری، میدانداری، اخلاق مداری و راه و رسم انجام این وظائف و نیز تعامل با فرهیختگان دانشگاهی و نهاد دانشگاه و دانشجویان و استادان آگاه و حقیقتخواه و ارتباطات بین‌المللی باز دارد و این محورهای مهم در جای جای مطالبات و پیام انعکاس دارد و باید مهم شمرده و برای آن برنامه¬ریزی و تلاش مضاعف بعمل آید.

چهارم: و اینک ما هستیم و خیابان و میدان و خیزش عظیم ملت ایران و محور مقاومت و امت اسلام و رستاخیز الهی در جنگ سوم و مرحله نوین در تاریخ ایران، منطقه و جهان، به فضل الهی طلاب جوان و مبلغان سرافراز و روحانیت آگاه و نهادهای عالی حوزه و مواکب گسترده حوزوی و قرارگاه‌های جنگ ترکیبی و بلاغ مبین حوزه‌های علمیه و نهادهای حوزوی نقشی ستودنی ایفا کرده‌اند، این نقش‌ تا پیروزی بر دشمن و فائق آمدن بر دشمن غدار و مکار باید ادامه دهد و برای پساجنگ هم امتداد، یابد مسئولان محترم در قوای سه گانه و مردم شریف و جوانان عزیز و حوزه‌های علمیه و نهادهای حوزوی و دانشگاهی و فرهنگی و بسیجی وظائف سنگینی در پیش دارند و باید برای آن آماده باشند و حوزویان عموماً و جوانان عزیز حوزه و جامعه خصوصاً باید خود را برای آینده¬های حساس و نقش آفرینی¬های ویژه آماده سازند و به فضل الهی آینده ایران و جهان ازآن اسلام و انقلاب اسلامی خواهد بود.



پنجم: تبلیغ و تبیین و جهاد روشنگری و ساماندهی و ارتقای نظام تبلیغ و ترویج و اشاعه اندیشه دینی، توصیه همیشگی امام شهید(ره) و پیام حوزه پیشرو و سرآمد و نیز سخنرانی تاریخی¬شان در جمع مبلغان در بیست و یکم تیر ماه سال ۱۴۰۳ است و به رغم تحولات بزرگی که در این سال‌ها رقم خورده است، دوستان حوزه و نهادها باید آن را پیگیری نمایند و گزارش دهند اما همچنان در آغاز راه این تحول هستیم و مجاهدت‌های فراتر و همکاری‌های همگانی و فزونتر لازم است.



سلامت و سعادت همه حوزویان و روحانیت ارجمند و پیروزی نهایی مسلمانان و مستضعفان و نیروهای مسلح و محور مقاومت را بر دشمنان و مستکبران جهان از خداوند متعال خواستارم.



علیرضا اعرافی



مدیر حوزه‌های علمیه