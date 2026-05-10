به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید امروز یکشنبه در بیانیه ای کوتاه زمان سفر ترامپ به چین را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، کاخ سفید اعلام کرد که سفر رئیس‌ جمهور آمریکا به چین از روز چهارشنبه آغاز می‌ شود.

کاخ سفید سپس اضافه کرد که این سفر تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

این در حالیست که گاردین پیشتر در گزارشی از شکاف روزافزون بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر جنگ متوقف شده با ایران خبر داد. موضع گیری های علنی که سعی در نشان دادن هماهنگی کامل بین دو طرف دارد بی‌اعتمادی عمیق و اختلافات سیاسی را پنهان می‌کند. ترامپ به دنبال بستن پرونده جنگ قبل از سفر قریب‌الوقوع خود به پکن و ملاقات با رئیس جمهور چین است. با این حال، پیامدهای جنگ از نظر سیاسی سرنوشت این دو نفر را به هم گره زده است. نتانیاهو با انتخاباتی روبرو است که می‌تواند به فعالیت سیاسی او پایان دهد، در حالی که ترامپ از تأثیر جنگ بر جایگاه داخلی خود و انتخابات آینده آمریکا می‌ترسد.