حجت الاسلام محمدی: فتنه اقتصادی راهبرد جدید دشمن پس از شکست نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احسانالله محمدی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم ولایتمدار شهرستان فومن اظهار کرد: «اللهاکبر» برای دنیا و استکبار جهانی این پیام را دارد که خداوند مالک همه لشکریان آسمانها و زمین است و همین شعار بود که کاخهای ظلم را به لرزه درآورد.
وی با اشاره به داستانهای قرآنی برای تبیین معنای «اللهاکبر» افزود: فرعون صدهزار کودک را در بدو تولد کشت تا موسی (ع) از بین برود، اما اراده الهی بر این قرار گرفت که موسی در کاخ همان فرعون بزرگ شود و در نهایت فرعون در دریا غرق گردد. همچنین حضرت ابراهیم (ع) از آتش نمرودیان نجات یافت، حضرت یوسف (ع) از چاه به عزت مصر رسید و پیامبر اسلام (ص) پس از سه سال محاصره در شعبابیطالب، فاتحانه وارد مکه شد.
حجتالاسلام محمدی با تطبیق این سنت الهی بر انقلاب اسلامی تصریح کرد: همان خدایی که ابراهیم را از آتش نجات داد، امروز نیز حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را در میان گلولهها و هجمههای سنگین دشمنان معجزهآسا حفظ کرده است. او زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) است و دشمنانی چون کارتر که درصدد نابودی انقلاب بودند، امروز در گورند اما این انقلاب به حول قوه الهی جهانی خواهد شد.
این مسئول با تجلیل از ایستادگی مردم فومن خاطرنشان کرد: این مردم در سرما و گرما، در بمبارانها و تهاجمات نظامی، با تقدیم شهدا، ایثارگران و جانبازان، ذرهای از غیرت دینی خود را کنار نگذاشتهاند.و امروز نیز بچههای سپاه و ارتش زیر گلولههای آمریکا و صهیونیسم پودر میشوند، اما راضی نیستند ذرهای از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.
حجتالاسلام محمدی خطاب به مسئولان نظام گفت: آقایان مسئول، گویا عدهای نااهل در داخل به بهانههای مختلف وضع معیشت و اقتصاد مردم را به چالش کشیدهاند. مردم ما در سختترین شرایط نظامی خم به ابرو نیاوردند، پس امروز نیز دستگاههایی مانند سازمان بازرسی، قوه قضائیه، تعزیرات و حتی رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه باید با جدیت از بازار مسلمین دفاع کنند. مردم هم مطالبهگر باشند و هم با حضور خود، ناامیدی را از صحنه بیرون کنند.
وی با هشدار درباره طراحیهای دشمن برای خروج مردم از صحنه، تأکید کرد: هر کسی به هر بهانهای -گرانی یا مشکلات دیگر از میدان و تجمعات قهر کند، به دشمن پیوسته است. دشمن فتنه اقتصاد را شروع کرده تا شما این صحنهها را ترک کنید، اما وظیفه ما این است که امروز بیش از گذشته حضور حماسی خود را گسترش دهیم.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور ناوهای جنگی مجهز آمریکا در خلیج فارس، اظهار داشت: هر ناوِ دشمن ۶۰ تا ۷۰ فروند هواپیمای مدرن دارد، اما ما چون خدا، ائمه معصومین (ع) و مکتب امام حسین (ع) را داریم و سرباز ولایت هستیم، به اذن الهی آنها در لحظه اول با خاک یکسان خواهیم شد. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: جایگاه دشمنان در قعر خلیجفارس است.
حجتالاسلام محمدی در پایان، حل مشکلات اقتصادی را در گرو همت خود مردم و مسئولان انقلابی دانست و گفت: انشاءالله با اتکال به خدا و تبعیت از ولایت، از این آزمون اقتصادی نیز سربلند بیرون خواهیم آمد.
