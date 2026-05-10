به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم شهرستان آستانه اشرفیه با تقدیر از حضور بیش از ۷۰ شب مردم در صحنه خیابان‌ها، اظهار کرد: کشور ایران دارای قوی‌ترین ارتش دنیاست. هرچند دشمنان با تجهیزات دفاعی و هوایی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حال مبارزه با ایران هستند، اما ایران ارتشی قوی و مردی توانمند دارد.

وی با اشاره به نقش مؤسسات پژوهشی مجلس شورای اسلامی در بررسی ظرفیت‌های بالقوه فرهنگی، افزود: سند راهبردی دشمن برای ۷۰ سال پیش تدوین شده و هنوز به تصویب نرسیده است.

این تحلیلگر سیاسی، منطقه اوراسیا را یکی از نقاط استراتژیک و حساس جهان دانست و تصریح کرد: نیمی از جمعیت و نیمی از ثروت جهان در این منطقه حضور دارند. قدرت‌های جهانی در تلاش هستند تا با دایر کردن پایگاه‌های نظامی، از قوی شدن کشورهای پیرامونی جلوگیری کنند.

حبیبی با بیان اینکه ایران با ملت ۹۰ میلیونی خود، آغازگر هیچ جنگی نبوده است، گفت: در جنگ رمضان، حضور ۲۶ میلیون نفری مردم در صحنه، قدرت و عظمت ایران را به جهانیان نشان داد.

وی با تأکید بر قدرت موشکی ایران و نقش کلیدی نیروهای مسلح در جلوگیری از آشوب‌های داخلی، اظهار کرد: ایران با تجربه گرانبهای خود، همواره بر اهداف شوم دشمنان غلبه کرده است.

این مدرس دانشگاه به مدیریت هوشمند نیروهای دریایی سپاه در تنگه هرمز اشاره کرد و افزود: از این پس عبور و مرور در این منطقه تنها با مجوز ایران صورت خواهد گرفت. تنگه هرمز یک ظرفیت مهم راهبردی برای کشور فراهم کرده است؛ روزانه ۱۴۰ کشتی و نفتکش از این آبراهه عبور می‌کرد، اما امروز با هوشمندی نیروهای دریایی سپاه، این مسیر در حال مدیریت کامل است.

حبیبی با بیان اینکه منطقه اوراسیا از غرب چین آغاز شده و محدوده کشور ایران را در بر می‌گیرد، تأکید کرد: این منطقه از نظر استراتژیک بسیار حیاتی است. نیمی از جمعیت، ثروت و منابع طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد.

وی در ادامه به ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت جهانی پس از ۱۰۷ سال اشاره کرد و گفت: روسیه نیز به عنوان دومین کشور تأثیرگذار منطقه، از انرژی غنی و صنایع دفاعی فوق‌مدرن برخوردار است. همچنین ۶۰ درصد سوخت فسیلی جهان در منطقه غرب آسیا متمرکز شده است.

این تحلیلگر سیاسی به اهداف دشمن برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی و انهدام سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: ایران با تجربه ارزشمند خود، بر تمامی این اهداف غلبه کرده است. تنگه هرمز پیش از جنگ رمضان به طور کامل باز بود، اما امروز با تدبیر و رشادت‌های سردار سرلشکر شهید تنگسیری، این تنگه راهبردی تحت مدیریت هوشمندانه نیروهای دریایی سپاه قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت و برخوردهای قاطع در قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: دولتمردان و سران قوا باید حضور میدانی خود را در حل مسائل مردم افزایش دهند و دستگاه قضا نیز تشدید نظارت‌ها را در دستور کار قرار دهد.