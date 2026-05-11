عاملان شرارت در خیابان کارگر شمالی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر شرارت دو نفر از اراذل و اوباش در یک رستوران واقع در خیابان کارگر شمالی، تیم عملیاتی ویژهای بلافاصله به محل اعزام شد.
با حضور ماموران پلیس اطلاعات پایتخت در محل، متهمان با مشاهده ماموران اقدام به فرار کردند، اما در تعقیب و گریز، تلاش کردند با حمله به ماموران مانع دستگیری خود شوند. ماموران با عملیاتی مقتدرانه و ضربتی، متهمان را زمینگیر و دستگیر کردند.
بررسیهای اولیه نشان داد متهمان دارای سوابق متعدد در زمینه اوباشگری و مزاحمت برای شهروندان بودهاند.
پلیس تهران بزرگ تأکید کرد: افرادی که با اقدامات خود امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند، با برخورد شدید و عواقب قانونی سنگین مواجه خواهند شد.
