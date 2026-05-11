به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که ساعتی قبل نظامیان صهیونیست را در داخل یک خانه در منطقه بیدر الفقعانی واقع در الطیبه با پهپاد انتحاری هدف قرار داد.

بعد از آن برای دومین بار تیم نظامیان صهیونیست که برای خارج کردن زخمی ها به این منطقه اعزام شدند نیز هدف قرار گرفتند.

پیشتر نیز مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در واکنش به نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط ارتش رژیم صهیونیستی و تداوم حملات به جنوب لبنان، رزمندگان حزب‌الله طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ عملیات را علیه مواضع و مراکز نظامی رژیم صهیونیستی به اجرا درآورده‌اند.