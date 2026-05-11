۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۳

کاروان زمینی صمود برای حرکت به سمت غزه وارد لیبی شد

بعد از دزدی دریایی رژیم صهیونیستی علیه ناوگان صمود در آب های بین المللی اینک کاروان زمینی صمود قصد دارد با عبور از مرزها خود را به نوار غزه برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، فعالان فضای مجازی اعلام کردند که کاروان زمینی صمود از مرزهای تونس عبور کرده و از طریق گذرگاه رأس اجدیر وارد لیبی شده است.

این اقدام کاروان صمود برای زمینه سازی در راستای حرکت مجدد به سمت نوار غزه و شکستن محاصره ظالمانه این باریکه انجام می شود.

در این کاروان تعدادی از فعالان حامی فلسطین از تونس، الجزایر، موریتانی و دیگر کشورهای حضور دارند. این سومین تلاش کاروان مذکور برای رسیدن به نوار غزه از طریق لیبی است.

نخستین بار کاروان صمود در ژوئن ۲۰۲۶ در مرزهای غربی شهر سرت قبل از رسیدن به مصر متوقف شد.

به تازگی نیز رژیم صهیونیستی با حمله به ناوگان صمود در آب های بین المللی ۲۱ قایق این ناوگان و سرنشینان آنها را ربود.

