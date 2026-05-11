تهران صاحب بزرگ ترین ناوگان موتورلانس منطقه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی اظهار داشت: از پایان جنگ تاکنون، موتورلانسهای اورژانس استان تهران موفق به انجام ۳۸ هزار و ۴۴۶ مأموریت امدادی و درمانی شدهاند که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۴ مأموریت مربوط به «اورژانس پیشرو» بوده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی موتورلانسها در تسریع خدمترسانی، افزود: این مأموریتها توسط ۲۲۰ دستگاه موتورلانس فعال در سطح استان انجام شده و در بسیاری از موارد، حضور سریع کارشناسان اورژانس موجب کاهش زمان رسیدگی به بیماران و مصدومان و افزایش شانس نجات آنان شده است.
توکلی همچنین از برنامه توسعه ناوگان موتورلانس خبر داد و گفت: در راستای افزایش بهرهوری، توسعه ناوگان و ارتقای توان عملیاتی اورژانس، ۱۰۰ دستگاه موتورلانس جدید پس از طی مراحل قانونی و با همراهی استاندار تهران، طی روزهای آینده نهایی و وارد چرخه خدمترسانی خواهند شد.
وی ادامه داد: با اضافه شدن این موتورلانسها، ناوگان موتورلانس اورژانس استان تهران با نزدیک به ۳۲۰ دستگاه فعال، به عنوان بزرگترین ناوگان موتورلانس منطقه شناخته خواهد شد؛ ناوگانی که از نظر تعداد و گستردگی خدمات، حتی در مقایسه با بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان و پایتختهایی همچون لندن، آمستردام، پاریس، و برلین نیز جایگاه قابل توجه و کمنظیری دارد.
رئیس اورژانس استان تهران خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری از کشورهای جهان هنوز فاقد ناوگان تخصصی موتورلانس هستند، اورژانس استان تهران توانسته با تکیه بر نیروهای متخصص، توسعه زیرساختها و استفاده از ظرفیت موتورلانسها، الگویی موفق در حوزه امدادرسانی سریع شهری ارائه کند.
توکلی با تأکید بر استمرار خدماترسانی در شرایط بحرانی تصریح کرد: موتورلانسهای اورژانس در ایام جنگ نیز بدون وقفه در سطح شهر و استان تهران فعال بودند و امدادرسانی سریع آنان نقش مؤثری در نجات جان بسیاری از شهروندان ایفا کرد.
