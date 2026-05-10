«ماجراهای من و بابام» وارد بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مربیان و والدین که اصلی‌ترین مخاطب کتاب ماجراهای من و بابام هستند با مطالعه این اثر می‌آموزند چگونه بازی، خواندن، دیدن و دیگر برنامه‌های کودک خود را به سمت تقویت مهارت‌های یادگیری هدایت کنند.

ماجراهای من و بابام با تلاش محمد امین خندان دانش‌آموز کلاس اول دبستان و با تربیت روش‌مند و آموزشی پدر و پسری علی اصغر خندان که بیشتر با دو کتاب پرفروش منطق کاربردی و مغالطات شناخته می‌شود پدید آمده است. این کتاب با تصویرسازی جذاب برای کودکان هم خواندنی خواهد بود.

در توضیحات «ماجراهای من و بابام» آمده است:

در این کتاب، مرحله نخست تفکر و فهم حاصل از آن یعنی «به یادسپاری» مورد بررسی قرار گرفته است. تلاش نویسنده این است که نشان دهد چطور می‌توانیم از طریق قصه‌گویی، این سطح تفکر را در کودکان تقویت کنیم. اگر در خانواده، بستگان یا مدرسه با کودک مستعدی مرتبط هستید و دغدغه تعلیم و تربیت دارید، این کتاب با شیوه‌ای تعلیمی و کاربردی به شما کمک خواهد کرد.

کتاب ماجراهای من و بابام توسط انتشارات راه‌یار در ۱۲۸ صفحه و با قیمت ۱۸۵ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب «ماجراهای من و بابام» در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب و همچنین تارنمای انتشارات راه‌یار به آدرس Rahyarpub.ir دسترس است.