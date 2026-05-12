روایت ۴۰۰ ساعت همدلی زنان ایرانی با جبهه مقاومت در «آرایش جنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، انتشارات راهیار از تازهترین اثر خود در حوزه ادبیات پایداری با عنوان «آرایش جنگی» رونمایی کرد. کتاب «آرایش جنگی» به بازخوانی نقش موثر و مجاهدانه زنان ایرانی در پشتیبانی از جبهه مقاومت با محوریت تحولات لبنان و فلسطین میپردازد.
محتوای این کتاب فراتر از یک گزارش ساده، به تشریح اقدامات متنوعی پرداخته که ذیل مفهوم «پشتیبانی از جبهه مقاومت» تعریف میشود. روایتهای این اثر طیف گستردهای از فعالیتها را شامل میشود؛ از اهدای طلا و داراییهای شخصی تا برگزاری نمایشگاههای فروش اقلام به نفع مقاومت، روشنگری و تشریح قصه فلسطین در فضاهای حقیقی و مجازی و انجام فعالیتها هنری و فرهنگی که همگی نشاندهنده پویایی بخش بزرگی از جامعه زنان ایران در مواجهه با تحولات منطقه است.
فرآیند تولید این کتاب بر پایه یک کار پژوهشی گسترده بنا شده است. «سمانه آتیه دوست» به عنوان سرپرست پژوهش، مدیریت گردآوری اطلاعات را بر عهده داشته و مجموع روایتها از میان ۴۰۰ ساعت مصاحبه با فعالان هشت استان مختلف کشور گلچین شده است. تدوین و نگارش نهایی این روایتها ارزشمند نیز توسط «مریم برزویی» به رشته تحریر درآمده است تا پیوند عاطفی و استراتژیک زنان ایرانی با جبهه مقاومت را به تصویر بکشد.
کتاب «آرایش جنگی» با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه، از جمله عناوین ویژه انتشارات راهیار در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب خواهد بود.
