مازندران مشکل تخت بیمارستانی یا دارو ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رضایی صبح دوشنبه در جلسه مدیران و معاونان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی بیان کرد: ما امروز در شرایطی هستیم که دیگر نمیتوانیم به شیوه گذشته مدیریت کنیم؛ زیرا که منابع محدود است، نیازها افزایش یافته و مردم به ما اعتماد کردهاند و ما باید این اعتماد را با تصمیمهای هوشمند، شجاعانه و عادلانه پاسخ دهیم.
رضایی با اشاره به رویکرد جدید مدیریتی دانشگاه افزود: مدیریت عادی باید جای خود را به مدیریت اولویتمحور و تابآور بدهد و تأکید کرد؛ عبور از الگوهای گذشته نظام سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس دانشگاه محور کلیدی این نشست و تدوین سناریوهای پیشبینیشده را، تعیین شاخصهای حیاتی و مشخص نمودن اولویتهای راهبردی عنوان و تصریح کرد: مشکل ما تنها کمبود تخت یا دارو نیست؛ مسئله اصلی، نحوه تصمیمگیری در شرایط دشوار است و امروز بیش از هر زمان دیگری به شاخصهای دقیق، معیارهای روشن و مدیرانی نیاز داریم که بتوانند با شجاعت، عقلانیت و مسئولیتپذیری، تصمیمهای مؤثر و عادلانه اتخاذ کنند.
رضایی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت هزینهها و صیانت از منابع سلامت خاطرنشان کرد: منابع مالی که در جای درست مصرف نشود، از حق یک بیمار نیازمند گرفته شده است، پس مدیریت منابع برای ما یک تکلیف اخلاقی است، نه صرفاً یک الزام اداری.
رئیس دانشگاه در ادامه، چهار اصل راهنمای مدیریت دانشگاه در شرایط دشوار را تشریح کرد و گفت: اول، عدالت؛ یعنی خدمات حیاتی باید برای همه مردم، در همه نقاط استان حفظ شود و هیچکس به دلیل محل زندگی یا وضعیت اقتصادی از دسترسی به خدمات پایه محروم نشود. دوم، عقلانیت؛ یعنی منابع محدود را باید در جایی به کار برد که بیشترین اثر را بر سلامت مردم داشته باشد. سوم، شجاعت؛ یعنی باید برنامههای کماثر را متوقف کنیم، حتی اگر سخت باشد و چهارم، مسئولیت؛ یعنی در این مسیر دشوار، کنار کارکنان، دانشجویان و مردم میمانیم.
نظر شما