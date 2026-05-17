پیش بینی درآمد بلیت فروشی مترو و اتوبوس در ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت شهر محمد آخوندی، در رابطه با پیشنهاد تعدادی از اعضای شورا مبنی بر طرح رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس، اظهار کرد: در حال حاضر عددی که بابت بلیت در این دو بخش از مردم دریافت می‌شود، درصد ناچیزی از قیمت تمام شده است و ناوگان مترو و اتوبوسرانی با کمک‌های شهرداری تهران اداره می‌شوند.

وی تأکید کرد: هدف این است که ضمن درگیر کردن شهروندان در اداره شهر، ارائه خدمات در مترو و اتوبوس‌های بی آرتی و ملکی شهرداری به بخش زیادی از مردم که در طرح پیش‌بینی شده به صورت رایگان صورت بگیرد.

آخوندی همچنین تصریح کرد: این طرح در مجموع چه از نظر مالی و چه مباحث فنی به نفع مردم و شهر است اما باید بررسی‌های لازم در مورد آن انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال ۱۴۰۵ درآمد بلیت فروشی برای مترو دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و برای اتوبوس ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر نرخ کرایه اتوبوس‌‎های بخش خصوصی نیز اضافه شود، درآمد حمل و نقل عمومی در مجموع چهار هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در بودجه ۳۲۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران چشمگیر نیست.

آخوندی با بیان اینکه شهرداری حتماً باید اعدادی که از محل درآمدهای بلیت فروشی در بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفتیم جبران کند، یادآور شد: این وظیفه شهرداری در صورت تصویب طرح است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: تلاش بر این است که خدمت‌رسانی به شهروندان که همواره با مدیریت شهری همکاری می‌کنند و پای کار کشور هستند و افرادی که در اداره شهر دخیل هستند، خدمات رایگان دریافت کنند. به هر شکل این طرح باید به صورت تخصصی بررسی شود و امیدواریم نتیجه مطلوبی داشته باشد.

وی با اشاره به ثمرات اجرای این طرح، یادآور شد: اگر بتوانیم این اقدام را انجام دهیم از لحاظ کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و مدیریت ترافیک و همچنین از منظر فرهنگی و اجتماعی اتفاقات خوبی در شهر رخ خواهد داد. در مجموع این اقدام به نفع شهر تهران است اما باید مباحث تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.

آخوندی با تأکید بر اینکه می‌توان با برنامه‌‎ریزی دقیق درآمدها را در بخش‌های دیگر مدیریت کرد، گفت: ناوگان اتوبوسرانی و خطوط مترو در حال توسعه است و زمینه‌ای ایجاد شده که تعداد مسافران مترو و اتوبوس افزایش پیدا کند و به تبع آن میزان استفاده از وسایل شخصی کاهش یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه شهرداری از ۳۲۲ همت بودجه سال ۱۴۰۵ باید منابعی را از بخش‌های دیگر برای رایگان کردن حمل و نقل عمومی در نظر بگیرد، تأکید کرد: البته در این زمینه به کمک دولت نیز نیاز است و دولت باید به وظیفه خود عمل کند و اگر حمایت لازم را انجام ندهد نمی‌توانیم به نقطه مشخصی در این مسیر برسیم.