به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری درخصوص جزئیات طرح رایگان شدن دائمی استفاده از مترو و اتوبوس در تهران، اظهار کرد: از زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ این موضوع را با برخی همکاران بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که می‌توان برای کاهش آلودگی هوا، افزایش ترغیب شهروندان تهرانی به استفاده از اتوبوس و مترو، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و سلامت شهروندان، نسبت به رایگان کردن اتوبوس و مترو اقدام کرد؛ به همین دلیل جلساتی را با شهرداری تهران برگزار کردیم و مقدماتی فراهم شده است.

وی همچنین تصریح کرد: دیروز – سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵- در جلسه شورا و بحثی که برای تمدید رایگان بودن حمل و نقل عمومی در شرایط جنگ داشتیم، این موضوع عنوان شد که معاون وزیر نفت در جلسه با نمایندگان تهران در مجلس اعلام کرده که از محل رایگان شدن استفاده از اتوبوس و مترو در پایتخت روزانه سه میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی شده است. همین موضوع ما را ترغیب کرد که جلسات بیشتری برگزار کنیم و جمع‌بندی در این خصوص را سرعت ببخشیم.

سروری با اعلام اینکه این پیشنهاد توسط بنده و تعدادی از اعضای شورا تنظیم و برای ارائه در صحن به هیئت رئیسه تقدیم می شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم این طرح با موافقت شورا روبه‌رو شود و به نتیجه برسد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کمتر طرحی وجود دارد که با موافقت تمام اعضا روبه رو باشد، تصریح کرد: با این وجود با تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان صحبت کردیم و در این زمینه آمادگی همکاری دارند؛ باید استدلال محکمی در جلسه شورای شهر داشته باشیم تا با همکاری اعضا بتوانیم این گام مفید را به ثمر برسانیم.

جزئیات بیشتر از طرح رایگان شدن دائمی استفاده از مترو و اتوبوس در تهران

وی در خصوص نظرات شهرداری تهران در مورد رایگان شدن دائمی استفاده از مترو و اتوبوس، یادآور شد: در جلسات مقدماتی که با مدیران شهرداری داشتیم موافقت نسبی آنها را شاهد بودیم اما باید موضوع قطعی شود. به نظر می‌رسد که شهرداری آمادگی این موضوع را داشته باشد و بتوانیم یک گام جلوتر برویم.

سروری ادامه داد: ما در بخش تاکسی‌های برقی نیز با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ و همکاری وزارت نفت و کشور توانستیم از سهم صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک‌هایی از دولت دریافت کنیم. به نظر می‌رسد در بخش اتوبوس و مترو نیز نیازمند برگزاری جلسات با دولت هستیم. در تلاشیم با همکاری نمایندگان تهران در مجلس سرعت بیشتری به این طرح دهیم و منابع مالی آن بتواند از مسیر ماده ۱۲ جبران شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حذف درآمدهای حمل و نقل عمومی با رایگان شدن دائمی آن، تأکید کرد: طبیعی است که درآمد اهمیت بالایی دارد اما از ابتدای جنگ تاکنون استفاده از اتوبوس و مترو رایگان بوده و این مسئله نشان می‌دهد که در زمان جنگ که مردم در شرایط سختی به سر می‌برند این کار را اجرا کردیم و تداوم بخشیدیم و قطعاً در شرایط عادی و غیرجنگی وضعیت مناسب‌تر خواهد بود.

وی افزود: شهرداری در دوره ششم نشان داده که هر ساله توانسته بودجه را محقق و یا از رقم مصوب عبور کند. حتی در سال گذشته که دو مرحله جنگ سنگین را پشت سر گذاشتیم شهرداری بازهم توانست به توفیقات خوبی در تحقق بودجه برسد. این موضوع هم نکته مهمی است که می‌تواند در تحقق این هدف به ما کمک کند.