۱۷ هزار نفر در استان ایلام خون اهدا کردند

صیاد بسطامینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از مردم بهویژه دارندگان گروههای خونی منفی خواست در ماه مبارک رمضان با حضور در پایگاههای انتقال خون، بیماران نیازمند را یاری کنند.
وی با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به گروههای خونی منفی اظهار کرد: در جامعه، گروههای منفی فراوانی کمتری نسبت به گروههای مثبت دارند و همین موضوع باعث میشود همواره ذخیره این گروهها با کمبود مواجه باشد. از اینرو از دارندگان گروههای خونی منفی که تاکنون برای اهدای خون مراجعه نکردهاند، دعوت میکنیم در این ایام معنوی به یاری بیماران بشتابند.
بسطامینژاد درباره زمان مناسب برای اهدای خون در ایام ماه رمضان افزود: بهترین زمان برای اهداکنندگان، پس از صرف افطار یا ساعات ابتدایی صبح است تا بدن دچار ضعف یا کمآبی نشود.
مدیرکل انتقال خون استان ایلام در ادامه با اشاره به آمار جمعآوری خون در سال جاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه کردهاند که از این تعداد، حدود ۱۷ هزار نفر واجد شرایط اهدای خون بودند و از آنان خونگیری انجام شده است.
وی در پایان با قدردانی از اهداکنندگان خون خاطرنشان کرد: فرهنگ اهدای خون در ایلام رشد قابلتوجهی داشته اما همچنان نیازمند همراهی بیشتر مردم، بهویژه دارندگان گروههای خونی نادر و منفی هستیم.
