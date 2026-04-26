جدیدترین فضاپیمای باری روسیه به فضا پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کپسول روباتیک «پروگرس ۹۵» همراه یک موشک سایوز در ساعت ۶:۲۱ دقیقه عصر دیروز به وقت محلی از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرتاب شد. کپسول روسی حامل سه تن بار شامل غذا، سوخت و دیگر ذخایر به ایستگاه فضایی بین المللی بود.

«پروگرس ۹۵» روز دوشنبه مصادف با ۲۷ آوریل حدود ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت گرینویچ کنار ایستگاه فضایی بین المللی پهلو می گیرد. پرتاب مذکور دومین ماموریت پروگرس در سال جاری میلادی به حساب می آید.

کپسول «پروگرس ۲۴» در ۲۲ مارس ۲۰۲۶ میلادی از مقر فضایی بایکونور به فضا پرتاب شد و دو روز بعد به مقصد خود رسید.

«پروگرس ۹۴» همچنان به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می ماند. کپسول «پروگرس ۹۵» نیز در قسمتی پهلو می گیرد که قبلا توسط «پروگرس ۹۳» اشغال شده بود.

«پروگرس ۹۳» در اتمسفر زمین بر فراز اقیانوس آرام سوخت. اکنون کپسول جدید قرار است هفت ماه در ایستگاه فضایی بین المللی بماند.

پروگرس یکی از چهار فضاپیمای باری است که این روزها ماموریت تامین ذخایر ایستگاه فضایی بین المللی را انجام می دهند. دیگر کپسول های باری که برای این مقصود استفاده می شوند، عبارتند از HTV-X ژاپن، کپسول سیگنوس متعلق به نورتروپ گرومن و دراگون متعلق به اسپیس ایکس.