میلیاردر رمز ارزی به مریخ سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، هرچند پرتاب موشک V۳ روز پنج شنبه انجام نشد، اما این ماموریت روز بعد تکمیل شد.

این شرکت طی پخش زنده این رویداد، ویدئویی از «چانگ وانگ» یک میلیاردر حوزه رمزارز و شهروند فضانورد را پخش کرد که از جزیره ای در جنوب اقیانوس آتلانتیک سخن می گفت. وانگ که قبلا نیز به فضا سفر کرده، توضیح داد او همراه استارشیپ از کنار ماه و مریخ می گذرد. اسپیس ایکس هنوز جزئیات تاریخ پرتاب این ماموریت را اعلام نکرده اما احتمالا این نخستین پرواز فضایی بین سیاره ای انسان باشد.

وانگ یکی از هم بنیانگذاران F۲Pool در چین است. او از طریق سرمایه گذاری در رمزارز به ثروت دست یافته و خود را یک مسافر تمام وقت می داند که طی سال های اخیر به پروازهای تجاری فضایی علاقه نشان داده است.

وانگ قبلا نیز به فضا سفر کرده و به عنوان فرمانده ماموریت Fram۲ اسپیس ایکس حضور داشته است. وانگ همچنین هزینه پروازی که وی و سه شهروند فضانورد دیگر را برای نخستین بار به سفری سه روز دور قطب های زمین برد، تامین کرد. آنها در یک کپسول کرو دراگون سفر کردند که در ۳۱ مارس ۲۰۲۱۵ میلادی همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا رفت.

ماموریت آتی وانگ به مریخ عملیاتی بسیار بزرگتر است. این سفر حدود ۲ سال طول می کشد. البته وی نگران مدت زمان طولانی سفر نیست. او در مصاحبه ای گفت: من در هواپیما می توانم از زمانیکه از زمین بلند می شودتا فرود به نقشه چشم انداز نگاه کنم. بنابراین از سفر لذت می برم.