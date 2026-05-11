روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعاتی از اواسط روز سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه، شاهد بارش باران به صورت متناوب در بخش‌هایی از استان خواهیم بود و در پاره‌ای از مناطق نیز احتمال بارش رگباری همراه با رعد و برق وجود دارد، هرچند شدت بارش‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.

وی با بیان اینکه پس از بارش‌ها، وزش باد آغاز خواهد شد، افزود: به ویژه در روز پنجشنبه وزش باد نسبتاً شدید و شدید پیش‌بینی می‌شود که ممکن است در برخی مناطق با پدیده غبار رقیق همراه باشد.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت جوی امروز گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و به نظر می‌رسد نیمه اول هفته آینده نیز شاهد فعالیت سامانه بارشی دیگری در استان باشیم.

وی همچنین درباره وضعیت دمایی هوای استان همدان ادامه داد: دماهای صبحگاهی همچنان بالای صفر درجه سانتیگراد خواهد بود، دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۵ تا ۲۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

زاهدی در پایان یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان رزن با دمای ۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و شهرستان فامنین با ۲۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شده و روز گذشته سرعت باد در شهرستان کبودراهنگ به ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسیده بود.