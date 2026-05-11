هشدار زرد هواشناسی در کردستان؛ رگبار و وزش باد شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبات قمری اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی استان طی امروز و فردا نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: از روز سهشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار به استان، میزان ابرناکی افزایش یافته و تا قبل از ظهر چهارشنبه، در برخی مناطق شاهد رگبار باران، وقوع رعدوبرق و وزش بادهای گاه شدید خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی کردستان با اشاره به ماهیت بارشهای فصل بهار بیان کرد: این رگبارها به صورت نقطهای و موقت رخ میدهد و در برخی مناطق میتواند موجب آبگرفتگی محدود معابر شهری شود.
قمری ادامه داد: فعالیت این سامانه جوی اغلب مناطق استان را در بر میگیرد، اما شدت ناپایداریها در مناطق شمالی و مرکزی استان از جمله زرینه، هزارکانیان، نساره و شمال شهرستان سنندج بیشتر پیشبینی میشود.
وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در زمان فعالیت سامانه از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
