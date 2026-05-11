معافیت ویژه پرداخت پذیره موقوفات مازندران تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی پپش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد: شهروندانی که تاکنون به دلایل مختلف با موقوفات قرارداد اجاره نداشتند، اکنون می‌توانند بدون پرداخت پذیره نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند

وی افزود: این معافیت‌ها تنها برای استان مازندران در نظر گرفته شده و دائمی نیست، بنابراین شهروندان باید برای بهره‌مندی از این فرصت به ادارات اوقاف شهرستان‌ها مراجعه کنند. همچنین میزان و نوع معافیت‌ها بسته به ماهیت هر پرونده متفاوت و قابل اعمال است

مدیرکل اوقاف مازندران تصریح کرد: این معافیت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ به مدت دو سال اعمال شده بود و با پیگیری‌های صورت گرفته، برای دو سال دیگر نیز تمدید شد تا شهروندان بتوانند با آسودگی بیشتری از اراضی وقفی بهره‌برداری کنند.