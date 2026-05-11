۴ واحد صنفی در گرمی پلمب شد

سرهنگ طاهر فعال در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد : با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی صنوف متخلف طرح نظارت و کنترل بر اصناف به مدت ۴۸ ساعت توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرمانده انتظامی شهرستان گرمی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح فعالیت متصدیان ۱۰ واحد صنفی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت که از بازخوردهای اجرایی این طرح می‌توان به پلمب ۴ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیر مجاز متصدیان و صدور اخطار پلمب و تذکر لسانی برای متصدیان ۵ واحد صنفی اشاره کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس تماس و موضوع را اعلام کنند.